Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı
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Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmeleri doğrultusunda, Bursa ve ilçelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli fırtınanın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden (poyraz) esmesi beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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