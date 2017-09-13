Bursa İçin 'HUZUR' İşbirliği

Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursalıların huzur ve güven içinde yaşayacakları ortamı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak'ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Ak'a başarılar dileyen Başkan Altepe, Bursa nüfusunun her yıl ortalama 50 bin arttığını, Suriye gibi dış göçlerde bu sayının geçtiğimiz yıl 70 bini aştığını hatırlattı. Bursa'da gelişme ve büyüme devam ettikçe nüfus artışının da süreceğini ifade eden Başkan Altepe, "Ancak Bursa huzura yatkın bir şehir. Huzur bizim için de ön önemli konu. Çünkü huzur olmadıktan sonra her yeri altınla kaplasanız neye yarar. Birinci önceliğimiz huzur. Yani sizin en büyük yardımcınız Büyükşehir Belediyesi olacak. Sadece huzurun sağlanması adına kent merkezinde binin üzerinde binayı yıktık. Bunun yanında Emniyete olan desteklerimizi de size aktarmışlardır. Ben görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Osman Ak da Bursa göze çarpan en temel sorunun trafik olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu sorun ne bizim ne de sizin tek başınıza üstesinden geleceğimiz bir konu. Birlikte omuz omuza vererek Bursalıların huzur ve güven içinde yaşayacakları bir ortamı sağlayacağız. Metruk binalar konusu sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin önemli sorunu. Suç ve suçludan arındırma, uyuşturucuyla mücadelede önemli. Hem bu konuda yaptıklarınız hem de Emniyete altyapı ve bina desteklerinizi öğrendim. Teşekkür ediyorum ve devamını bekliyoruz" diye konuştu.