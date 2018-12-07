Bursa için güç birliği

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi; Bursa iş dünyasının önde gelen STK'larıyla bir araya gelip ortak proje geliştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda 'Bursa' menfaatleri için birlikte hareket etme kararı aldı.

Bursa için güç birliği

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi; Bursa iş dünyasının önde gelen STK'larıyla bir araya gelip ortak proje geliştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda 'Bursa' menfaatleri için birlikte hareket etme kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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