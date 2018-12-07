Bursa için güç birliği

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi; Bursa iş dünyasının önde gelen STK'larıyla bir araya gelip ortak proje geliştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda 'Bursa' menfaatleri için birlikte hareket etme kararı aldı.
7 Aralık 2018 Cuma 13:33
TürkiyeGenç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi; Bursa iş dünyasının önde gelen STK'larıyla bir araya gelip ortak proje geliştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda 'Bursa' menfaatleri için birlikte hareket etme kararı aldı.