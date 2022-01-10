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Bursa için fırtına uyarısı

Bursa için fırtına uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa için fırtına uyarısı yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa için fırtına uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli rüzgar - fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinden itibaren perşembe günü saat 18: 00'e kadar etkili olması beklenmektedir" denildi. - BURSA

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