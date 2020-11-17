Bursa için fırtına uyarısı

Bursa ve çevrelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa ve çevrelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Rüzgar hızının 75 kilometreye çıkacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir