Bursa için buzlanma ve don uyarısı

Bursa'da bu gece saatlerinde ve yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bursa'da bu gece saatlerinde ve yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün genellikle karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönünden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz