BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA
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BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'si kadın 3 kişi, bir bujiterci dükkanında hırsızlık yaparken iş yeri sahibi tarafından fark edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'si kadın 3 kişi, bir bujiterci dükkanında hırsızlık yaparken iş yeri sahibi tarafından fark edildi. 2 kadın olay yerinden kaçarken, erkek şüpheli A.C. (30) ise iş yeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi, Cuma mahallesi, İsmail Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bujiterici işyerinde meydana geldi. 2'si kadın 3 kişi, iş yerine girerek ürünlere bakmaya başladı. O sırada, şüphelilerin toka, gözlük gibi malzemeleri alarak cebine koymaları üzerine iş yeri sahibi Fatma K., durumu fark etti. Şüphelilerden 2 kadın hızla olay yerinden kaçarken, erkek şüpheli A.C. ise, iş yeri sahibi Fatma K. tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüpheli 2 kadının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hırsızlık anı ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA
BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA
BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA
BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BURSA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İŞ YERİ SAHİBİNE YAKALANDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA - Haberler
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