Bursa hırsızların çalıntı parayı aralarında paylaştığı anlar kamerada

12.09.2019 15:12

Hırsızların çalıntı parayı aralarında paylaştığı anlar kamerada

Bursa'da, girdikleri evden 70 bin lira ve ziynet eşyası çalan 3 kadın, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Kadınların, çaldıkları paraları aralarında paylaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Yıldırım ilçesindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. O.K.'ye ait, 2'nci kattaki dairenin çelik kapısını plastik aparatla açan 3 kadın, girdikleri evden 70 bin lira ve ziynet eşyası çaldı. Daha sonra evden kaçan kadınlar, izlerini kaybettirmek için 3 farklı minibüse binerek, bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi O.K.'nin hırsızlık olayını fark edip, polise şikayetçi olmasıyla Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızın bindiği minibüslerin kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu kadınların E.S. (30), D.C. (35) ve A.S. (20) olduğunu belirlendi. Ekipler, adresleri belirlenen kadınları evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, kapı açmada kullanılan plastik aparat bulundu. E.S., D.C. ve A.S., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 3 kadının, çaldıkları paraları sokakta aralarında paylaştığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA