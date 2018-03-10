Bursa Heyetinin Kilis Ziyareti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa heyetinin Kilis'e destek ziyaretine ilişkin, "Öncelikle Türkiye'de yaşayan 81 milyon Türk insanı ve dünya coğrafyasındaki bütün Türkler Kilislilerin yanındadır." dedi.

Burkay, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da aralarında bulunduğu iş adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik Bursa heyetinin Kilis ziyaretine ilişkin Kilis Valiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Kentte verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Burkay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na Bursa iş dünyası olarak ciddi bir destek sağladıklarını dile getirdi.

Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu operasyonu başarıyla sonuçlandıracağı döneme kadar Türk halkı bütün desteğiyle onların yanında olduğunu hissettirecek ve bunu bütün dünyaya buradan gösterecektir. İkincisi ise burada çok çetin bir süreç yaşanıyor, operasyon zorlu şartlarda zorlu bir coğrafyada yapılıyor. Bu operasyon sürecinde bundan hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilenen iller olabiliyor. Kilis de bu illerimizin başında geliyor. Kilis yalnız değildir. Öncelikle Türkiye'de yaşayan 81 milyon Türk insanı ve dünya coğrafyasındaki bütün Türkler Kilislilerin yanındadır. Bu operasyon süresince gördükleri her zararı çok güçlü olan Türkiye Cumhuriyeti karşılayacaktır. Burada esnafımızı ziyaretimizde hepsi açık seçik sıkıntılarının olmadığını iletti. Devletimizin en ufak bir kazada anında yanlarında yer aldıklarını beyan ettiler. Bursa iş dünyası olarak bu dönemde Kilislilerin yanında olduğumuzu gösterebilme adına Kilis'te esnafımızı, çarşılarımızı ziyaret ettik."

Heyet üyeleri açıklamanın ardından kentten ayrıldı.