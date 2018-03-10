Bursa Heyeti Destek İçin Kilis'te

Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na ve bölge halkına destek amacıyla Kilis'e geldi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da aralarında bulunduğu iş adamı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik heyet, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Valilik önünde kendilerini karşılayan aralarında Suriyeli sığınmacı çocuklarında bulunduğu grup ile sohbet ederek, üzerinde zeytin dalı amblemi bulunan Bursaspor formalarını buradaki çocuklara hediye etti.

Vali Küçük, burada yaptığı konuşmada, Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en batı ucundan Bursa'dan geldiklerini aktaran Vali Küçük, "Harekatın başından beri Bursa halkı bütün kurumları ve sivil toplum kuruluşları dualarıyla ve desteğiyle Mehmetçik'in yanında yer almıştır. Biz bu yakınlığımızı Kilis'e gelerek, desteğimizi göstermek istedik. Bursaspor'umuzun zeytin dallı formasını yaptırdık ve buradaki çocuklarımıza dağıtmak istedik. Güzel bir tablo oldu, katkı verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş da geniş katılımlı bir heyetle Kilis'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Bursalılar olarak bir sinerji oluşturma amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aktaş, "Çarşıyı pazarı gezip esnafımıza selam ve moral vereceğiz. İnanıyorum ki bu süreç ülkemizin gelecek yarınları için çok önemli. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu süreç atlatılır diyorum." şeklinde konuştu.

Kilis Valisi Tekinarslan ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Bursa'nın ticari ve ekonomik katkılarını moral ve motivasyonumuzu artırmak birlikteliğimizi hissettirmek için geldiğinize inanıyorum. Bursa'nın ticari ve ekonomik varlığı ve konumu ile Kilis'teki ekonomik hayatı nasıl canlandırıcağınıza yönelik bir katkıyı da düşünerek gelmişsiniz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa heyeti, gün boyu kentte çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.