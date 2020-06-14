BURSA-Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğu
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BURSA-Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğu

Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğuBURSA'da, sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyenler, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

14.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:20

Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğu

BURSA'da, sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyenler, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

Bursa'da, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapalı alanlardan uzak kalmak isteyenler, soluğu Bursa Hayvanat Bahçesi'nde aldı. Hafta sonu izinlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, geçen hafta yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Kaplan, ayı, kurt, zürafa gibi 130 türden yaklaşık bin 500 hayvanın bulunduğu bahçeyi ziyaret edenler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

'AVM YERİNE HAYVANAT BAHÇESİNE GELDİK'

Yeni normalleşme sürecinde kapalı ortamlar yerine sosyal mesafe kuralına rahatça uyabileceği açık alanları tercih ettiğini söyleyen Yavuz Çiçek, "Hava alalım, değişiklik olsun dedik ve hayvanat bahçesine geldik. AVM'lere gitmek şu an çok anlamlı gelmiyor. Burada daha temiz bir hava var. Açık hava olduğu için sosyal mesafe kuralına da dikkat edebiliriz. O yüzden AVM yerine hayvanat bahçesine geldik. Burada büyük çoğunluğun sosyal mesafe kuralına uyduğunu söyleyebilirim" dedi. Eşi ve çocuğuyla beraber temiz hava almak için hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Mert Cebeci ise "Pandemi sürecinin sonuna yaklaşırken evde oturmaktan sıkıldık. Oğlumuzu dışarı çıkaralım dedik. Mesafeli bir şekilde temiz hava almak istedik. Dolaşmak amaçlı temiz hava almak için dışarı çıktık. Maskemizi taktık. Sosyal mesafe kuralına uyarak çocuğumuzu gezdirdik. Temiz havanın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

BURSA-Hayvanat bahçesinde hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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