Bursa Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı
Bursa Hayvanat Bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapatıldı ziyarete kapatıldı.
24.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:40
Bursa Hayvanat Bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapatıldı ziyarete kapatıldı.
Halkın sağlığı dikkate alınarak, Kovid-19 önlemleri kapsamında hayvanat bahçesi geçici süreyle ziyaretlere kapalı olacak.
Alınan karar, Bursa Hayvanat Bahçesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
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Kaynak: AA