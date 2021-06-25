Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Güncel

AVRUPA Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri ise alpakalar oldu.

AVRUPA Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri ise alpakalar oldu. İstanbul'dan gelen 3 alpakanın yanı sıra yakın zamandaki yeni doğum ile birlikte alpaka sayısı, 4'e yükseldi. 'Kömür', 'İnci' ve 'Demir' adları verilen alpakaların yeni doğan yavrusuna ise 'Karamel' adı konuldu.

Dünya standartlarında modern bahçe olarak 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı, ziyaretçilere de nefes alabilecekleri ortam sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni türler de ağırlanıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri ise alpakalar oldu. İstanbul'dan gelen 3 alpakanın yanı sıra yakın süreçteki yeni doğum ile birlikte sayıları, 4'e yükseldi. 'Kömür', 'İnci' ve 'Demir' isimleri verilen alpakaların yeni doğan yavrusuna ise 'Karamel' adı koyuldu.Ana vatanı Avustralya olan alpakaların bakımına da yetkililerce özen gösteriliyor. Yoncanın yanı sıra elma ve havuç ile de beslenen alpakalar için özel alan oluşturulurken, ziyarete gelenler de ilgi gösteriyor. Yeni katılan alpakalar ile Bursa Hayvanat Bahçesi'nin hayvan popülasyonu ise 135 tür ve 1100 hayvana ulaştı.


Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu öldürdü (2)
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri alpakalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:30:15. #1.15#

title