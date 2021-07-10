Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
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Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci

Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Demirören Haber Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 'Afrika Savana' adı verilen bölümdeki 'Kaptan' ile 'İnci' adlı Afrika aslanları, 1 dişi ve 2 erkek yavru dünyaya getirdi.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 'Afrika Savana' adı verilen bölümdeki 'Kaptan' ile 'İnci' adlı Afrika aslanları, 1 dişi ve 2 erkek yavru dünyaya getirdi. Yavru aslanların ilk muayenesi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. 

Kentte 206 bin metrekare alanda, 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçinin ağırlandığı, normalleşme süreciyle ziyarete yeniden açılan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenleri, bozkurtlar, alageyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı. Bursa'da doğan 'Kaptan' isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen 'İnci' adlı dişi aslanın 57 gün önce 1'i dişi, 2'si erkek 3 sağlıklı yavrusu doğdu. Yavru aslanlara 'Güneş', 'Çınar', ve 'Vezir' isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN YAVRULARA ZİYARETBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yavruları Hayvanat Bahçesi'nde ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini alarak sevdi. 

Hayvanat Bahçesi'nin kurulduğu günden bu yana Bursa'ya ve bölgeye ciddi değer kattığını belirten Başkan Aktaş, Kurucu Başkanı Erdem Saker'e emeklerinden dolayı teşekkür edip, "Hayvanat Bahçesi çeşit çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor. Bursalılar başta yavrular olmak üzere tüm hayvanları sık sık ziyaret ediyor. Son olarak Afrika aslanımız 3 yavru doğurdu. Yavruların aşıları, bakımları, kilo tartımları, cinsiyet tespitleri yapıldı. Onlar da Hayvanat Bahçesi'nin zenginliği içerisinde yer alacak. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm ülke insanımızı Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.


Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Balcıkoca

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