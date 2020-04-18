Bursa hayalet kente döndü
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Bursa, 3. Sayfa

Bursa hayalet kente döndü

İçişleri Bakanlığı kararıyla 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokakların tamamen boşaldığı Bursa, adeta hayalet kente döndü.

18.04.2020 00:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:49
Bursa hayalet kente döndü

İçişleri Bakanlığı kararıyla 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokakların tamamen boşaldığı Bursa, adeta hayalet kente döndü. Bursa sessizliğe büründü.

Kentin en fazla yoğunluk yaşadığı Çekirge ve Altıparmak caddesi çevresi tarihinin en sakin günlerinden birine şahitlik yapıyor.

Kısıtlama gelmesinin ardından Bursa'da yaşayan vatandaşlar sokağa çıkmadı. Bursa caddelerinde sadece emniyet güçleri ve sokağa çıkma izni olan görevlilerin olduğu gözlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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