Bursa havadan helikopterli destek
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Bursa havadan helikopterli destek

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı.

03.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:17
Bursa havadan helikopterli destek

'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı. Bursa Jandarma Komutanlığı'ndan saat 10.00 sıralarında havalandırılan arama- kurtarma helikopteriyle arazi tarandı. 130 kişilik ekip ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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: Bursa havadan helikopterli destek
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