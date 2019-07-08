BURSA Hastanede panik anı kameralarda

Hastanede panik anı kameralarda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesinin Acil Servisi yanında meydana geldi. Hastanenin enerjisini sağlayan jeneratör, elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başladı. Büyük gürültüyle çalışan jeneratörden çıkan dumanları da görenler, panikle kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA) -

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA