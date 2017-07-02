Bursa Hamitler Katı Atık Depolama Alanında Yangın - Ek Fotoğraflar

Bursa Hamitler Katı Atık Depolama Alanında Yangın - Ek Fotoğraflar

Bursa Hamitler Katı Atık Depolama Alanında Yangın - Ek Fotoğraflar