Bursa Hamitler Katı Atık Depolama Alanında Yangın (1)

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Hamitler katı atık depolama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler katı depolama alanında öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi 5 ekiple müdahale ediyor.



Depolama alanından çıkan siyah dumanlar kentin birçok yerinden görünüyor.



- Bursa