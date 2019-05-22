Bursa Halk Oyunlarıyla Renklenecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirileceğini ve kentin renkli kültürel değerlerinin daha da öne çıkacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası' bu yıl 7 - 8 Temmuz tarihlerinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, yönetim kurulu üyeleri ve organizasyona destek verecek ekiplerin temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

Kültürel değerler geleceğe taşınıyor

Başkan Alinur Aktaş, halk oyunlarının köklü, geleneksel bir kültür olduğunu ifade ederek, "Anadolu nice uygarlıklara ev sahipliği yapmış, nice medeniyetin doğup büyümesine şahit olmuştur. Bizler bu medeniyetlerden kalan tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıyacağız. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bizim medeniyetimiz devamlı ilham alacağımız en önemli kaynaklardan bir tanesidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültürün yaşatılması ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Halk oyunları, kültürel değerlerimizdendir. Bu değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da olmazsa olmaz konularımızdandır. Çünkü halk oyunları, ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır" diye konuştu.

Toplumun aynası

Halk oyunlarının 'toplumun aynası' olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu işbirliği ile halk kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarının gelişimine katkı sağlıyoruz. 2002 yılında kurulan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren, Türkiye çapında yaşatılmasına gayret eden bir federasyon. Bursa olarak Türkiye şampiyonasına 2. kez ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, 2011 yılında da Bursa'da gerçekleştirilen şampiyonanın daha sonra Artvin, Denizli, İzmir, Ankara, İstanbul, Muğla, Antalya, Konya, Samsun, Diyarbakır ve Gaziantep'te yapıldığını hatırlattı. Aktaş, bu yıl 750 öğrencinin katılacağı yarışmayı; Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Nazende Halk Dansları Topluluğu, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İnegöl Kafkas Derneği ile katılımcı illerin Bursa'daki vakıf, federasyon ve dernekleri, BURFEM Halk Oyunları Topluluğu, Tuana Sanat, Aura Sanat ve Bursa Kılıç Kalkan Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteklediğini belirtti.

21 ilden 40'a yakın topluluk

Başkan Aktaş, bu yıl yarışmaya Van, Bingöl, Kocaeli, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Ankara, Sivas, Diyarbakır, İzmir, Trabzon, Artvin, Kars, Erzurum, Adana, Samsun, Kastamonu, Denizli, Çanakkale, Tekirdağ ve Muğla olmak üzere 21 ilden 40'a yakın topluluğun katılacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyona destek vereceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Farklı şehirlerin kültürlerini bünyesinde barındıran, Türkiye'nin bir rengi, çiçek bahçesi konumunda olan Bursa'mıza bu organizasyon çok yakışacak, şehrimizin renkli yapısını ortaya çıkaracak" diyerek tüm Bursalıları yarışmaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA