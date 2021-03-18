BURSA Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca Bursa'da yakalandı

Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca Bursa'da yakalandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, Antalya ve Sakarya'da yaptıkları 74 farklı dolandırıcılık olaylarından dolayı haklarından 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca, yakalanarak, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin Parlar (45) ve Tuba Parlar'ın (41) yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube'ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Parlar çiftinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde saklandığını tespit etti. Takibe alınan karı-koca düzenlenen operasyonla yakalandı. Parlar çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı