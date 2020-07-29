BURSA Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
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BURSA Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kameradaBURSA'da, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Akyol (40) yaralandı.

29.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:25

Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

BURSA'da, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Akyol (40) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Orhan Akyol'un kontrolünden çıkan 16 DAE 19 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak, takla attı. Akyol, yan yatan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

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