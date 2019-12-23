Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi
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Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi

Bu sayıda da ilgi çekici ve bilinmeyen noktaları aydınlatıcı yazılarla Bursa tarihine ve kültürüne katkı sağlamaya devam eden Bursa Günlüğü dergisi 8. sayıya ulaştı.

23.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:53
Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi

Basın Yayın ve Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, Vatan Şairi Orhan Şâik Gökyay'ın 25. vefat yıl dönümüne denk gelen bu sayıda, daha önceden yayınlanmamış bir defteri okurlarıyla buluşturuyor. Bursa üzerine bibliyografya niteliğindeki küçük defter, Gökyay'ın Bursa'ya verdiği önemi gösteriyor.

Bursa'nın fethinin kaç yılında gerçekleştiği konusu merak uyandıran bir mesele. Hakan Yılmaz'ın yazısı Bursa'nın fethinin tarihi ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Maddî deliller ve belgelerle ilk defa okuyacağınız bu yazı da dikkatleri üzerine çekecek.

Kaynak: Bültenler
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