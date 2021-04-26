Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BGKP), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BGKP), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

BGKP İcra Heyeti Başkanı İbrahim Güney, yaptığı yazılı açıklamada, adalet, eşitlik ve hukuk üzerine kurulu olan Türk tarihini, yalan ve iftiralarla lekelemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Güney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1915 Ermeni olaylarına, hiçbir hukuki dayanak olmadan, tarihi gerçekliklere aykırı bir şekilde siyasi kaygılarla sözde 'soykırım' demek tarihi gerçekleri saptırmaktır. Türk milletinin geçmişinde hiçbir zaman soykırım olmadığını, her daim mazlumların yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bununla birlikte söz konusu ülkenin tarihinin de ne denli karanlık olduğunun herkes bilincinde. Bu vesileyle Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak başta ABD Başkanı Biden olmak üzere sözde 'soykırım' yalanını savunan herkesi bir kez daha en şiddetli bir şekilde kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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