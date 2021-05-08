BURSA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI
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BURSA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

BURSA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yerinde maddi hasar oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü.

Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle dün 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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