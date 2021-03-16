BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
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BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı

16.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:05

Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdıBURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı.

Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı

BURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden son buldu.

Olay, akşam saatlerine merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı metro istasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. isimli bir genç, kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı. Sözlü saldırının kavgaya dönüşmesi üzerine önce kafa atan Barış V., daha sonra ismi öğrenilemeyen gence yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. İki gencin kavga anı ise anbe an kameraya yansıdı.

BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
BURSA Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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