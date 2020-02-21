Bursa Genç Millet Meclisi toplandı

21.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:05

BURSA –Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, önemli bir etkinliğe imza attı. Yerel yönetimlerin, özellikle de Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim sistemi ve karar alma süreci hakkında gençlerin bilgi birikimini arttırmak, belediye yönetimlerine gençlerin ilgisini çekmek amacıyla 3 gün boyunca süren Bursa Genç Millet Meclisi simülasyonunu gerçekleştirdi. Merinos AKKM Seminer Salonlarında düzenlenen programın açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ve 17 ilçeden gelen temsili meclis üyeleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, uzun yıllar yerel yönetimlerde, siyasi hayat içerisinde ve TBMM'de görev aldığını söyledi. Gençlik Meclisi'nin düzenlediği organizasyonun önemine değinen Orhan, gençlere faydalı bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması konusunda gayret içinde olmalarının çok önemli olduğunu ifade etti. Siyaset ve yönetim şekillerinin bir bilim olduğunu vurgulayan Orhan, "Bunu ne kadar geliştirirsek, ne kadar iyi bir noktaya taşırsak o kadar faydalı işler yaparız. Herkesin doğrusu kendine ama birde ortak bir doğru vardır. Ortak doğruyu bulabilmek içinde bu tarz toplantılara ve istişarelere ihtiyaç var. Geçmişi bilirsek geleceğe ona göre yön veririz. Kaliteli yönetimleri bilirsek ülkemizdeki eksikliğin ne olduğunu iyi biliriz. Her bireyin bu topluma verebileceği bir şeyler muhakkak vardır. Ama önce yaşadığınız yeri benimsemek mecburiyetindesiniz. Sevmek ve ben buraya ne verebilirim arzusu içinde olmak zorundasınız. Demokrasinin beşiği yerel yönetimlerdir. Doğum ve ölüm arasında geçen bütün yaşamın yerel yönetimlerin sorumluluk alanında olduğunu bilin. Gençlik Meclisi başkanımıza ve ekibine bu değerli program için bir kez daha teşekkür ediyor, geleceğin liderleri olan siz gençleri selamlıyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, gençlerin karşısında heyecanlanmamanın mümkün olmadığını söyledi. Herkesin gençliğin nereye gittiğini sorduğunu ifade eden Yıldız, "İşte gençlik burada. Bursa'nın ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençler bu salonda. Çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Bilimde ve teknoloji de inanılmaz gelişmeler oldu. Önceden sadece şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi artık gençlerimiz geliştirmeye başladı. Türkiye'yi en iyi bir şekilde temsil etmek istiyor ve güçlü bir ülkemiz olsun istiyorsak arı gibi çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılmalarını önemsediklerini söyleyen Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ise, bu konu ile ilgili üzerlerine düşen her çalışmayı yaptıklarını dile getirdi. Cakalıoğlu, "Son dönemde yeni bir anlayışla farklı bir çalışmaya imza atalım dedik. Bugün burada Bursa Genç Millet Meclisi simülasyonunu için bir aradayız. Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi simülasyonunu, Eylül yada Ekim ayları içerisinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu simülasyonu ile bu projemizi 3 aşamada tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızın tamamını genç arkadaşlarımız organize ediyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Başkanımız Şevket Orhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından temsili olarak kurulan Gençlik Partisi, Kültür ve Sanat Partisi, Kariyer Partisi, Akademi ve Girişimcilik Partisi meclis üyeleri kendi içlerinden meclis başkanı ve katip üyeleri seçti. Bursa Genç Millet Meclisi simülasyonunda ayrıca Çevre ve Sağlı, Eğitim, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, İstihdam ve Kariyer ile Teknoloji komisyonları kuruldu.

Kaynak: Bültenler