BURSA GENÇ GİRİŞİMCİ, ÜNİVERSİTE HAYALLERİNİ BIRAKIP MANDA YETİŞTİRMEYE BAŞLADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Süleyman Atıl (30), üniversite hayallerini bırakarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Girişimci' projesi kapsamında aldığı hibeyle, manda yetiştiriciliğine başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Süleyman Atıl, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmek yerine baba mesleği olan hayvancılığı tercih etti. Süleyman Atıl, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Girişimciler Hibe Destek' programına başvurdu. Geçtiğimiz Ekim ayında başvurusu kabul edilen Atıl'a, Bakanlık tarafından 4 dişi ve 1 erkek olmak üzere 5 manda verildi. Evinin ahırında mandalarına bakan Atıl, yakın zamanda süt almaya başlayacak. Konuya ilişkin konuşan Süleyman Atıl, 2018 yılında genç çiftçi destekleme programına müracaat etmiştik. Orada şansımız güldü. Bu işe merakla girdik, bir süre sonra mandalardan süt alacağım. Sütün litresinin fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Bakımı diğer hayvanlara göre kolay. Sadece araziye çıkartıp 2 saat gezdiriyorum. Sığır gibi çok fazla ot veya yeme gerek yok, masrafı az dedi.

Kaynak: DHA