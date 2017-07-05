Bursa Gemlik'te Polisin Şehit Edilme Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa Gemlik'te Polisin Şehit Edilme Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa Gemlik'te polisin şehit edilme anı güvenlik kamerasında(Tür: Yurt)

Bursa Gemlik'te polisin şehit edilme anı güvenlik kamerasında

(Tür: Yurt)