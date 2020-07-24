BURSA Gemlik'te lüks yat yandı
Gemlik'te lüks yat yandıBursa'nın Gemlik ilçesinde karaya çekilen lüks yat, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
24.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:38
Gemlik'te lüks yat yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde karaya çekilen lüks yat, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Gemlik ilçesinde, tamir ve satış için karaya çekilen 'Speedy' isimli lüks yatta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
Lüks yatın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA