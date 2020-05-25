BURSA Geçen bayram 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bomboş kaldı
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BURSA Geçen bayram 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bomboş kaldı

Geçen bayram 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bomboş kaldıBURSA'da, geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bu sene sessiz kaldı.

25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:44

Geçen bayram 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bomboş kaldı

BURSA'da, geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bu sene sessiz kaldı. Çocukların eğlencesi dönme dolap ve çarpışan arabalar gibi boş oyun alanları, havadan görüntülendi.

Bursalıların hafta sonu ve bayram tatillerinde akın ettiği lunapark, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre önce kapatıldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı lunaparkta bu bayram sessizlik hakim oldu. Çocukların neşe kaynağı dönme dolap, gondol, çarpışan arabalar ile atlıkarıncanın bulunduğu boş lunapark, dronla havadan görüntülendi.

BURSA Geçen bayram 30 bin kişinin ziyaret ettiği lunapark, bomboş kaldı

Kaynak: DHA

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