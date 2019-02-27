Bursa-Gaziantep Karşılıklı Direkt Uçuş Seferleri 13 Mart'ta Başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa ve Gaziantep arasında karşılıklı direkt uçuş seferlerinin 13 Mart'ta başlayacağı müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

Bursa Havalimanının daha etkin kullanılması yönünde önemli çalışmalar yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'dan Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Muş karşılıklı direkt uçuş seferlerine Gaziantep'in de eklendiğini açıkladı.

Türk Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile geçtiğimiz gün AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile bir araya gelen Esgin, Bursa halkının havalimanının daha etkin kullanılması yönündeki ihtiyacını ve talebini aktarmıştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'i telefonla arayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Gaziantep ve Bursa arasında karşılıklı direkt uçuş seferlerinin 13 Mart tarihinden itibaren haftanın üç günü gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Kişisel sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi kamuoyuna duyuran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak havalimanımızın daha etkin kullanılması yönünde yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Trabzon direkt uçuşlarına, 12 yeni destinasyon ekleyerek aktarmalı uçuşları başlatmıştık. Şimdi de direkt uçuşlarla Gaziantep'i de ekledik. İnanıyorum havalimanımızı daha yoğun kullandıkça Adana, Sivas, Samsun'a direkt uçuş seferlerini da yakında başlatacağız. Bursa'mıza hayırlı olsun." - BURSA

Kaynak: İHA