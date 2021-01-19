Bursa Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Aziz Bükey vefat etti
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Aziz Bükey vefat etti

19.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Bursa Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Aziz Bükey vefat etti

Bursa basının tanınmış isimlerinden ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Aziz Bükey vefat etti.

Bursa basının tanınmış isimlerinden ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Aziz Bükey vefat etti.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Bursa basınında uzun yıllar çalışan ve özellikle Aziz Bükey, Mudanya'da dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen Aziz Bükey'in babası Zeki Bükey ise Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafçısıydı.

Taksim İlkokulu'nda başladığı ilköğrenimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokul'unda, orta öğrenimini Zincirlikuyu Yapı Sanat Enstitüsünde tamamladı.

Gazeteciliğe genç yaşta Milliyet gazetesinde başlayan Bükey, gündüz teleks operatörü olarak, geceleri de nöbetçi foto muhabiri olarak çalışıyordu. 1968 yılında Haldun Simavi'nin Web Ofset kurumuna geçti. Burada Fotospor dergisinde çalıştı ve Günaydın gazetesinin kuruluşunda görev aldı.

Fotospor mecmuası kapandıktan sonra Yavuz Uzan'ın sahibi olduğu Yeni İstanbul gazetesine geçti. Burada iki yıl polis muhabirliği yaptıktan sonra Günaydın Gazetesine döndü. 1971'de Günaydın Kadıköy bürosunda sıkıyönetim mahkemelerini izleyip yazdı. 1972-1974 yıllarında askerliğini yapan Bükey, daha sonra yeni kurulan Bursa Hakimiyet Gazetesinde çalışmaya başladı.

Bursa'da sırasıyla Hürriyet Haber Ajansı, Bursa'nın Sesi, Anadolu Ajansı, Hakimiyet, Güneş ve Olay'da çalıştı. 1985-1986 yıllarında Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı ve çeşitli dönemlerde yönetimlerinde bulundu.

Olay Tv'de 1985 gün süresince canlı at yarışı programı yaptı. At yetiştiriciliği ve yarışçılığı konusunda hazırladığı belgesel, katıldığı yarışmalarda 4 birincilik ve bir ikincilik ödülü kazandırdı. Olay gazetesinden emekli oldu. Bir süre Bursa Hakimiyet Gazetesinde at yarışı sayfası ve AS TV'de de yarış programları yaptı.

Son olarak Mudanya Egemen Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Aziz Bükey, sürekli basın kartı sahibiydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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