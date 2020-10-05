Bursa Fun Clup'ten sokak hayvanları için anlamlı destek

Alaaddinbey Mahallesi'nde hizmet veren Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin sahiplendirme bölümleri revize edilerek, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kullanıma açıldı.

Alaaddinbey Mahallesi'nde hizmet veren Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin sahiplendirme bölümleri revize edilerek, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kullanıma açıldı. Bursa Fun Clup Derneği desteğiyle yapılan revizyon çalışmasının ardından tesisi ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Fun Clup üyelerine teşekkür etti.

Nilüfer'deki sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, tedavi ve rehabilitasyonlarının daha modern tesislerde sağlanması için sivil toplum kuruluşları da geliştirdikleri çeşitli projelerle Nilüfer Belediyesi'ne destek oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda örnek bir projeyi hayata geçiren Bursa Fun Clup Derneği, Nilüfer Belediyesi'nin Alaadinbey Mahallesi'ndeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin sahiplendirme bölümlerinin revizyonunu gerçekleştirdi. Revizyonu tamamlanan bölümler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kullanıma açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Fun Clup Derneği üyeleri ile birlikte revizyonu tamamlanan bölümleri ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Nilüfer Belediyesi'nin yıllardır sokak hayvanları konusunda gösterdiği hassasiyet, onların bakım ve rehabilitasyonu için gösterdiği çabanın takdiri hak ettiğini belirten Bursa Fun Clup Derneği Başkanı Mehmet Galip Toplan, "Bizler de bu çabaya ortak olabilmek adına dernek üyelerimizle birlikte böyle bir proje hazırladık" dedi.

Merkezdeki incelemenin ardından Bursa Fun Clup üyelerine teşekkür plaketi takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise "Bursa Fun Clup üyeleri, bu anlamlı çalışmalarıyla sokak hayvanları konusunda yerel yönetim ve sivil toplum örgütü iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sundu. Onlara, sokak hayvanlarının şartlarını daha iyi hale getirme çabamıza katkıda bulundukları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer Belediyesi, ayrıca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları temalı fotoğraf sergisi açtı. 40 fotoğraf yer alan sergi 9 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı