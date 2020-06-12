BURSA Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
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BURSA Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü

Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdüBursa'da fuhuş ve kadın ticareti yapan 2 kadın arasında 'para' nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti.

12.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:05

Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü

Bursa'da fuhuş ve kadın ticareti yapan 2 kadın arasında 'para' nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti. Nejla S., (44), kardeşi Ahmet S.'nin nişanlısı Betül Şanal'ı (33) bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, dün, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan Betül Şahan'a ait evde meydana geldi. Kadın ticareti ve fuhuş yapan Nejla S. ile Betül Şanal arasında çıkan kavgayı duyanlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeri girdiklerinde Betül Şahan'ı mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulu. Ağır yaralı olan Şanal, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DOLMUŞA BİNİP KAÇTI

Jandarmanın bilgilerine başvurduğu görgü tanıkları, evden bir kadının çıktığını anlattı. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kadının, Betül Şahan'ın nişanlısı Ahmet S.'nin ablası Nejla S. olduğunu belirledi. Olay yerinden dolmuşa binip kaçtığı saptanan Nejla S.'nin yakalanabilmesi için jandarma, dolmuş güzergahında tertibat aldı. Nejla S., yaklaşık 1 saat sonra Gürsu ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

'EKMEK BIÇAĞIYLA SIRTINDAN BIÇAKLADIM'

İlk ifadesinde suçlamayı reddeden ve fuhuşa teşvik suçundan hükmü olduğu cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Nejla S., sorgusunda ise yaşananları tek tek anlattı.

Kardeşi Ahmet S.'nin nişanlısı olan Betül Şanal ile hem fuhuş hem de kadın ticareti yaptıklarını ifade eden Nejla S., şunları söyledi:

'Betül ile Bursa ve Balıkesir'de fuhuş ve kadın ticareti yapıyorduk. Son dönemlerle yaşadığımız anlaşmazlıkları çözmek için evine gittim. Ancak mutfağa geçtiğimizde aramızdaki para tartışması büyüdü. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını aldım ve sırtından bıçakladım. Ardından da olay yerinden kaçtım.'

'ÖZ ABLAM NİŞANLIMI BIÇAKLAMIŞ'

İfadesine başvurulan Ahmet S. ise "Eve gittiğimde polis ekiplerini gördüm. Nişanlımın bıçaklandığını söylediler. Ablam, hayat kadını olarak çalışıyordu. Betül ile bir mekanda konsomatris olarak çalışırken tanıştım. Nişanlıma bu işleri bıraktırmak için uğraştım. Öz ablam Nejla ile Betül oturmuş kahve içiyorlarmış. Bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkmış, öz ablam nişanlımı bıçaklamış" diye konuştu.

Nejla S., sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

BURSA Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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