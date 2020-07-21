BURSA Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı
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BURSA Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldıBursa'da İnegöl İlçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen yavru köpekler, İnegöl Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:24

Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

Bursa'da İnegöl İlçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen yavru köpekler, İnegöl Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl İlçesi Sungurpaşa Kırsal Mahallesi'nde 4 tane yavru köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, 153'ü arayarak durumu İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye ulaşan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, yavru köpekler kısa sürede kurtarıldı. Köpeklerin kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldüğü bildirildi.

BURSA Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

Kaynak: DHA

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