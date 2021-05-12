Bursa Filistin için tek yürek oldu
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Bursa Filistin için tek yürek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

- Bursa Filistin için tek yürek oldu Bursa'da yaklaşık 2 bin araç İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınamak adına konvoy oluşturup, korna çalarak Filistin'e destek oldu.

- Bursa Filistin için tek yürek oldu

BURSA - Bursa'da yaklaşık 2 bin araç İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınamak adına konvoy oluşturup, korna çalarak Filistin'e destek oldu.

Bursa'da yaklaşık 2 bin araç Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde buluşarak konvoy oluşturdu. Korna basarak, slogan atan gruplar, ellerindeki Filistin ve Türk Bayraklarıyla sokakları doldurdu. Konvoy, Ulu Cami önünde son bulurken burada da Filistin'e destek için sloganlar atıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçeklesen destek konvoyu drone ile havadan görüntülendi.

Bursa Filistin için tek yürek oldu
Bursa Filistin için tek yürek oldu
Bursa Filistin için tek yürek oldu
Bursa Filistin için tek yürek oldu
Bursa Filistin için tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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