BURSA FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalandı

Bursa merkezli 15 ilde FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Bursa merkezli 15 ilde yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 23 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 tabip binbaşı, 2 üsteğmen, 7 astsubay ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA