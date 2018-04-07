Bursa Fetih Yürüyüşünde 'Diriliş Ertuğrul' İzdihamı

Fetih yürüyüşünde 'Diriliş Ertuğrul' izdihamı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri'nde 'Diriliş Ertuğrul' adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncular büyük ilgi gördü. Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane'den başlayan tören ve sonrasındaki fetih yürüyüşüne katılan oyuncuları yakından görmek ve fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 1326 ruhunu yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Bursa'nın fethi aslında Balkan milletlerinin yoksulluktan kurtuluşu, Ortaçağ Avrupası'nın medeniyetle tanışmasının adımı olmuştur. Osmanlı akıncıları İslam medeniyetinin misyonunu oradaki insanlara taşımıştır. Bugün tarihi mirasına sahip çıkma misyonuyla hareket eden belediyemiz ve hemşehrilerimiz ecdada vefasını bir kez daha göstermiştir? dedi.

Başkan Dündar, 'Bugün harap olmuş Afrin ve diğer Suriye şehirlerini teröristlerden temizleyen Türkiye, insani yardımın yanında yaşanacak konutlar, hastane, okul, imarethaneler yapmak için kolları sıvamış, demokrasi getirmek için oraları harabelere çeviren devletlere ders vermiştir. Tarihte Osmanlı'nın gittiği coğrafyaya adalet, medeniyet ve şefkat götürmesinden dolayı her yerde Türk askeri kurtarıcı olarak görülmüştür. Hristiyan Balkan halkları din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan Osmanlı'yı zalimlere tercih etmiştir. Bu yaklaşım Türklerde bir devlet geleneği olarak gelmiştir.'

600 YILLIK İMPARATORLUĞA ADIMIN ATILDIĞI ŞEHİR

'Zalim Esad iktidarda kalmak için Guta'da kendi insanını bombalarken, Türkiye güvenliği için yaptığı bu harekatta sivillere zarar vermemek için her türlü riski göze almıştır' diyen Dündar, şunları kaydetti:

'Sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin şükranlarını sunmak için başkomutanımızla sınıra gitmesi, şefkat operasyonuna milletin her kesimden desteğini göstermesi açısından önemli olmuştur. Bursa, Osmanlı'nın dört kıta 6 milyon kilometrekareye taşındığı misyonun olgunlaştığı bir başkent. Devlet olma ve insanlığa hizmet bilinci bu şehri olgunlaştırmıştır. Yeşillikle donatılan ve 600 yıllık imparatorluğun adımının atıldığı bu şehirde, fethi kutlamak, bu misyonu anlamakla mümkündür. Osmangazi Belediyesi olarak bu misyonu yaşatmayı birinci görev olarak addediyoruz. Bize desteklerimizi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 14'üncü Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri yurt dışından da geniş katılımla kutlanıyor. Kazakistan, Makedonya, Bosna, Kıbrıs, Özbekistan, Yunanistan, Kosova'dan kardeş belediyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar."

Tophane'deki törenlere Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Hüseyin Şahin, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun ile Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İZDİHAMI

Konuşmaların ardından Saltanat Kapı'dan başlayan fetih yürüyüşüne katılan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları ilgi odağı oldu. Dizide 'Turgut Alp' karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, 'Sungur Tekin' rolündeki Sezgin Erdemir, 'Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al, 'Gün Alp'i canlandıran Engin Öztürk ve 'Aslıhan Hatun' karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan, "Böyle anlamlı bir günde Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak, yürüyüş sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren hayranlarını selamladı. Bursalılar, yürüyüş sırasında sanatçılarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, zabıta ekipleri izdiham nedeniyle güvenlik koridoru oluşturdu.

Fetih yürüyüşünde mehter takımı, rahvan atları, kılıç kalkan ekipleri, yurt dışından gelen konuklar, yöresel kıyafetli katılımcılar dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi'nin dağıttığı binlerce Türk bayrağı, fetih yürüyüşüne katılan vatandaşlar tarafından dalgalandırıldı. Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'ni takip ederek devam eden fetih yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki kılıç-kalkan ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.