Bursa Fetih Müzesi Gün Sayıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde danışma kurulu son değerlendirme toplantısını yaptı. Dev müze baharda hizmete açılacak.



Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi'nde sanatsal çalışmalar için yer teslimini yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Panorama 1326, Osmanlı İmparatorluğu'nun beylikten cihan devletine giden yolculuğundaki temel taşlarından olan Bursa'nın fethini 3 boyutlu olarak anlatacak. Müzede kullanılacak resim ve sanatsal eserlerle ilgili son danışma toplantımızı gerçekleştirdik. 42 metrelik çatı açıklığı ile dünyanın en uzun kubbe açıklığına sahip müzesi olan Panorama 1326 Bursa, kubbesine yer alacak 360 derecelik panoramik resim ve onu tamamlayan üç boyutlu çalışmalarıyla, ziyaretçilere uçsuz bucaksız bir gök kubbe altında bir tarih yolculuğu yapıyor hissi verecek" dedi.



Mustafa Dündar, fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerin yer alacağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin 2018'in Nisan ayında düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde hizmete açmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Dündar, "İnşaat çalışmaları artık tamamlandı, şu anda son düzenlemeleri yapılıyor. Sanatsal çalışmanın yapılacağı kısımlar da, bu çalışmayı gerçekleştirecek firmaya teslim edildi. Kubbe tamamen resimlendiriliyor. Kubbeyi kaplayacak olan resim, Bursa'nın fetih anını yansıtacak. Panorama 1326, Bursa için anıtsal bir eser olacak. Tarih ve kültür merkezi olacak. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm olacak. Gerek mimarisi, gerekse sahip olduğu özellikleri yönünden Bursa'mıza çok büyük değer katacak. Fonksiyonları itibariyle bünyesinde tarihi ve kültürel dokuları barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekan olacak. Aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak" diye konuştu.



Müzenin yapıldığı yer olan Kamberler Parkı'nda yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte bölgenin vatandaşlar için bir buluşma merkezi olacağını vurgulayan Başkan Dündar, "Panoramik müzeyi destekleyen bir yaşam alanı, bütünlük teşkil eden bir yapı olacak. Tarih, doğa ve kültürel miras yönünden dünyanın en zengin kentlerinin başında gelen Bursa'ya anıt eser kazandırmış olacağız" dedi. - BURSA