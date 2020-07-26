BURSA Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü
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BURSA Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldüBURSA'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

26.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:29

Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü

BURSA'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1'nci Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Tekstil fabrikasının çatı kısmında çıkan yangında yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

BURSA Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

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