Bursa Ezber Bozuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği (BİLDER) tarafından düzenlenen 'Bursa İHL 2023 Gençlik Seminerlerinde gençlerle bir araya geldi. Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Mükerrem Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, öğrenciler ve öğretmenler yoğun katılım sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'İnsan ve Şehir' temalı söyleşide, kendisini yoğun ilgiyle karşılayan gençlere, nasihatlerde bulundu, Bursa ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Aktaş, Bursa gibi mukaddes bir şehre hizmet etmenin onurunu yaşadığını söyleyerek, "Bursa, ezberleri bozan bir şehir. Kadim bir şehir. Bursa, tarih, kültür, medeniyet, turizm ve tarım gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran bereketli bir kent" dedi.

"TRAFİK VE ULAŞIM ÖNCELİĞİMİZDİR"

Söyleşide, gençlerin sorularına samimi cevaplar veren Başkan Aktaş, "Şehir içindeki vahşi sanayileşmeye izin veremeyiz. Katma değeri yüksek işlere yönelmeliyiz. Bursa'nın geleceği turizmdir, her alanda turizmde adımlar atılabilir" dedi. Başkan Aktaş, Bursa'nın uydu şehirlerle büyümesi gerektiğini vurgulayarak, "Bursa'da trafik ve ulaşım önceliğimiz. Çalışmalar yaptık ama daha fragmanını izlediniz asıl film sonra. Bursa, 2020 sonunda trafik ve ulaşımı konuşmayacak. Bursa'nın yatayda büyümesini arzu ediyoruz. Şehirlerin de bir ruhu var. Bugün yapacağınız yanlış bir iş 20 – 30 yıl sonrasını etkiler veya bugün yapacağınız doğru bir iş yine 20 – 30 yıl sonra kendisini gösterecektir. Öncelikleri iyi tespit edeceğiz" diye konuştu.

"KENDİNİZE YATIRIM YAPIN"

Başkan Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesin, kentin güzelliklerini ruhunun derinliklerinde hissetmesi gerektiğini belirterek, gençlere tavsiyelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere değer verdiklerini ve bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "En iyi siyasetçiyi, en iyi doktoru yetiştirebiliriz ama önemli olan insan sevgisi ve Allah korkusu olan bireyler yetiştirmektir. İşin özü bu, biz bu fikirle gençleri önemsiyoruz. Gençlere hizmetlerimiz kartopu gibi artıyor. Gençlerimiz, kendilerini geliştirebilecekleri kültür ve sanatsal faaliyetlere, konferanslara katılsınlar. Yaşamda kaliteli insan olabilmek çok önemli. Bütün mesafe kalpte ve akılda. Kendinize yatırım yapın" şeklinde konuştu.