BURSA Evlerin arasındaki Kurtuluş Savaşı şehidinin mezarına mahalleli ilgisi Evlerin arasındaki Kurtuluş Savaşı şehidinin mezarına mahalleli ilgisiBURSA'da Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit olduğu yere gömülen Dağlı Mehmet'in mezarı, bölgeye zaman içinde binaların yapılmasının ardından sokak ortasında kaldı.

Evlerin arasındaki Kurtuluş Savaşı şehidinin mezarına mahalleli ilgisi

BURSA'da Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit olduğu yere gömülen Dağlı Mehmet'in mezarı, bölgeye zaman içinde binaların yapılmasının ardından sokak ortasında kaldı. 10 yıl önce Anıtlar Kurulu tarafından onarılan mezarın bakımını ise mahalleli yapıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde binaların arasında kalan şehitlik mezarı görenleri hayrete düşürüyor. Kurtuluş Savaşı'nda 56'ncı Tümen 174'üncü Alay'da görev yaparken, 1920 yılında şehit olan Dağlı Mehmet'in mezarı, zaman içerisinde bölgeye yapılan yapılar nedeniyle sokak ortasında kaldı. Mezar, mahalle sakinlerinin isteği üzerine 10 yıl önce Anıtlar Kurulu tarafından onarılarak, şehitlik haline getirildi. Mezarın bakımını da mahalleli gönüllü olarak yapıyor.

'ŞEHİT OLDUĞU YERE DEFNEDİLDİ'

Kurtuluş Savaşı sırasında Dağlı Mehmet'in şehit olduğu yere, babasının amcası tarafından defnedildiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Ömür Karaduman (60), 'Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'yı Yunanlar işgal etmiş. Burada savaşlar ve çok sayıda ölümler olmuş. Mudanya taraflarında bulunan 3 askerimiz bu bölgeye geliyorlar. Biri metro istasyonunun orada şehit düşüyor. Biri Tarım İl Müdürlüğü'nün olduğu yerde şehit düşmüş. Bu asker de burada şehit düşmüş. Babamın amcası şehidi buluyor. Buraya defnediyor" dedi.

'ESKİDEN DEDELERİMİZİ KURTARMAYA GELMİŞLER'

Şehit Dağlı Mehmet'in Orhanelili olduğunu ve yakınlarının olup olmadığını bilmediğini belirten Karaduman, "Şehidin mezarının bakımını mahalleli yapıyor. Mezarlık yapılıyor buraya. Biz de bakımını yapıyoruz. Önceden mezarı yokmuş. Muhtarlık yaptırtmış mezarını. Buradan geçen vatandaşlar dua okuyor. Eskiden dedemin burada evi varmış. Onları kurtarmaya gelmişler. O bizim şehidimiz. Buradan kaldırılıp da nereye götürülecek. Burada şehit düşmüş. Bize bir zararı yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)

Kaynak: DHA