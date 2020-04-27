BURSA Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladı
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BURSA Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladı

Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladıBursa'da, Ayşe K. (34) evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı.

BURSA Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladı
27.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:01

Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladı

Bursa'da, Ayşe K. (34) evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı. Sırtında bıçak ile yaralı halde kaçan saldırgan aranıyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., sabah televizyonu açıp, izlemeye başladı. Ancak bu sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi. Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı. Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı. Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı.

Ayşe K. ise hemen üst katta yaşayan ailesinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı. Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını ileri sürdü.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA Evine girip, boğazını sıkan maskeli saldırganı sırtından bıçakladı

Kaynak: DHA

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