BURSA Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı

Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandıBursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler ele geçirildi.

11.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:59

Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler ele geçirildi. A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde uyuşturucu üretimi için özel çadırlar kurduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda A.E.'nin uyuşturucu madde üretip, ticaretini yaptığını belirledi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüphelinin belirlenen adresteki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde ve üst aramasında 30 kök Hint keneviri, 50 gram kurutulmuş esrar, kenevir yetiştirmek için hazırlanmış özel düzenekler, cihazlar ve farklı türde kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüphelinin evinde uyuşturucu üretimi yapmak için özel çadır kurduğu görüldü.

Operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.E., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rafet El Roman Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: BURSA Evinde uyuşturucu üretimi için sera kuran şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 22:04:15. #1.15#
title