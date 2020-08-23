BURSA Evin balkonunu haraya çevirmişler
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BURSA Evin balkonunu haraya çevirmişler

Evin balkonunu haraya çevirmişlerBURSA'nın Gemlik ilçesinde, apartmanın 1'inci kat balkonunda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı.

23.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:55

Evin balkonunu haraya çevirmişler

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, apartmanın 1'inci kat balkonunda bakımı yapılan atı görenler şaşırdı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalleli, cep telefonu kamerasıyla atı görüntüledi.

Görüntüler, Gemlik'e bağlı Balıkpazarı Mahallesi'nde çekildi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin balkonunda bulunan atı gören mahalleli, şaşkınlık yaşadı. Çevresinin bir bölümünün brandalarla kaplandığı görülen evin balkonundaki atın iple bağlı olması dikkat çekti. Evin balkonunun hara gibi kullanımı, çevreye de kötü kokuların yayılmasına neden oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

BURSA Evin balkonunu haraya çevirmişler

Kaynak: DHA

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