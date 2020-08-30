BURSA Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada
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BURSA Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada

Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada Bursa'nın İnegöl ilçesinde eve giren kimliği belirsiz kişi, 5 bin lira değerindeki telefonu çalarak, kaçtı.

30.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:25

Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada Bursa'nın İnegöl ilçesinde eve giren kimliği belirsiz kişi, 5 bin lira değerindeki telefonu çalarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Salih Türker, uyandığı sırada, 5 bin lira değerindeki cep telefonunun olmadığını fark etti. Evde inceleme yapan Türker, dairenin giriş kapısının zorla açıldığını fark etti. Türker, bunun üzerine polise başvurdu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanın giriş kapısını gören iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, apartmana girdiği ve yarım saat sonra koşarak çıktığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada

Kaynak: DHA

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