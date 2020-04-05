Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor
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Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

05.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:46
Bursa 'evde kal' çağrısına uyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor.

Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak, işi olmayanların geçişine izin vermiyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulan Eskişehir kent merkezinde de Vilayet Meydanı'na çıkan İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.

Tedbirler kapsamında Bilecik kent meydanında yoğunluk olmadığı gözlemlenirken Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey Caddesi ve bankalar bölümünde polis ekipleri anonslarla vatandaşları uyarıyor.

Bursa 'evde kal' çağrısına uyuyor

Kaynak: AA

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Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor
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