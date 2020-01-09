“Bursa ev tekstilinde rekabetçiliğini güçlendiriyor”
BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi, 2020 yılının ilk fuar organizasyonunu ev tekstili sektörünün kalbinin attığı Heimtextil Fuarı'na gerçekleştirdi.
09.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:46
BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi, 2020 yılının ilk fuar organizasyonunu ev tekstili sektörünün kalbinin attığı Heimtextil Fuarı'na gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'mız ev tekstilindeki performansı ile dünya ligindeki konumunu her geçen dönem güçlendiriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com