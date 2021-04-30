Bursa Espor Zula 7. Sezon'da mücadele edecek takımını duyurdu!

Bursa Espor Zula 7. Sezon'da mücadele edecek Green takımını duyurdu!

Türk Espor organizasyonlarından Bursa Espor Zula takımını tüm taraftarlarına duyurdu. Başarılı takım sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeni takımını duyurdu. Takım Bursa Espor Green adı ile Zula'nın 7. Sezonunda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Zula dışında çoğu oyunda da espor kadrosu bulunan Bursa Espor bu kadro ile birlikte Zula'nın 7. sezonunda mücadele edecek.

Bursa Espor Green takımının kadrosu ise şöyle:

Efe "LPX" Acet

Arda "JEVOOON" Aydın

Efe "FL4ME" Hoşaf

Oğulcan "SHADOW" Yıldırım

Eren "ASQRAWO" Baysal

Necati "EXEL4NS" Alankaya

Efe "WOCKENT" Küçükateş

Playerbros olarak başta Bursa Espor takımına olmak üzere 7. Sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros